Общество

Ударят под утро: в Волгоградской области ночные заморозки задержатся до 11 мая

Общество 08.05.2024 08:22
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08.05.2024 08:22


Гидрометцентр РФ продлил неблагоприятный прогноз по заморозкам в Волгоградской области. Накануне, как сообщало V102.RU, жителей региона предупредили о температурах до -5  ночью 9 и 10 мая. По обновленным данным Гидрометцентра, заморозки ожидаются в регионе и 11 мая – понижение температуры прогнозируют ближе к утру.
Областной центр, впрочем, заморозки минуют. В Волгограде в ночь на 9 мая прогнозируют несколько градусов тепла. Сегодня, 8 мая, в Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди  и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Ветрено будет и завтра, 9 мая. Температура воздуха сегодня не превысит +20 градусов, а завтра, 9 мая, и 10 мая столбик термометра не поднимется выше +15. 
Напомним, как сообщало V102.RU, заморозки, которые ударили в первые дни мая, в некоторых северных районах региона погубили виноград, черешню, вишню и абрикос. 

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