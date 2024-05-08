«Бил врага в январскую стужу»: росгвардейцы навестили в Волгограде 97-летнего фронтовика Георгия Гусева

Росгвардейцы поздравили в Волгограде с наступающим Днем Победы 97-летнего ветерана внутренних войск, участника Великой Отечественной войны майора в отставке Георгия Ивановича Гусева. Как сообщили V102.RU в управлении Росгвардии по Волгоградской области, правоохранители пожелали фронтовику благополучия, здоровья и долгих лет жизни.

Георгий Иванович Гусев ушел на фронт в 16-летнем возрасте, приписав себе пару лет. В начале 1943 года рядовой Гусев оказался в Сталинграде, куда его воинскую часть перебросили из Ашхабада. Боевым крещением для юного воина стали бои в январскую стужу 1943 года. Это был переломный момент Сталинградского сражения, когда фашисты предпринимали отчаянные попытки вырваться из окружения.

- В разрушенном войной городе ему выпала миссия конвоировать военнопленных из разгромленной группировки фельдмаршала Паулюса. Позднее ветеран на несколько десятилетий связал свою судьбу с внутренними войсками, - рассказали росгвардейцы.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области