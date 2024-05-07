Волгоградстат назвал два резко подорожавших продукта





В Волгоградской области на уходящей неделе заметнее всего подорожали морковь и свекла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мониторинг цен на продукты питания, морковь за неделю выросла в цене аж на 8,5% (до 39,59 рубля за кг), а свекла – на 5,8% (51,51 рубля). В то же время в регионе резко подешевели огурцы – снижение составило более 10%. Килограмм этих овощей стоит в среднем 140,1 рубля за кг. Помидоры также подешевели на 4,3/% - до 220,49 рубля.

В Волгоградской области на уходящей неделе заметнее всего подорожали морковь и свекла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мониторинг цен на продукты питания, морковь за неделю выросла в цене аж на 8,5% (до 39,59 рубля за кг), а свекла – на 5,8% (51,51 рубля). В то же время в регионе резко подешевели огурцы – снижение составило более 10%. Килограмм этих овощей стоит в среднем 140,1 рубля за кг. Помидоры также подешевели на 4,3/% - до 220,49 рубля.

А вот пшено на магазинных полках подорожало почти на 3% - теперь килограмм этой крупы продается в среднем за 39 рублей. Вновь подорожали и заморские бананы – на 2,1%. От психологической отметки в 150 рублей цены на экзотические фрукты отделяют каких-то 55 копеек. А вот пшено на магазинных полках подорожало почти на 3% - теперь килограмм этой крупы продается в среднем за 39 рублей. Вновь подорожали и заморские бананы – на 2,1%. От психологической отметки в 150 рублей цены на экзотические фрукты отделяют каких-то 55 копеек.

Продолжают постепенно расти и цены на свинину - ведь сезон майских пикников еще в разгаре. Этот вид мяса стал дороже за неделю на 1,38% (328,89 рубля за кг). Цена на говядину осталась на уровне 519 рублей за кг. Не изменилась и стоимость баранины - 660 рублей за килограмм, но и куда же еще выше? Продолжают постепенно расти и цены на свинину - ведь сезон майских пикников еще в разгаре. Этот вид мяса стал дороже за неделю на 1,38% (328,89 рубля за кг). Цена на говядину осталась на уровне 519 рублей за кг. Не изменилась и стоимость баранины - 660 рублей за килограмм, но и куда же еще выше?

Одновременно Волгоградстат зафиксировал небольшое снижение цен на ряд других продуктов. В частности, макаронные изделия высшего сорта подешевели на несколько сотых процента (83,93 рубля за кг), гречка – на 1,4% (56,44 рубля за кг). Стоимость десятка яиц снизилась примерно на 1% - до 115,6 рубля, на столько же стал дешевле и сахар (67,89 рубля).