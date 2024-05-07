Волгоградстат назвал два резко подорожавших продукта

Общество 07.05.2024 17:19
0
07.05.2024 17:19
В Волгоградской области на уходящей неделе заметнее всего подорожали морковь и свекла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мониторинг цен на продукты питания, морковь за неделю выросла в цене аж на 8,5% (до 39,59 рубля за кг), а свекла – на 5,8% (51,51 рубля). В то же время в регионе резко подешевели огурцы – снижение составило более 10%. Килограмм этих овощей стоит в среднем 140,1 рубля за кг. Помидоры также подешевели на 4,3/% - до 220,49 рубля.Одновременно Волгоградстат зафиксировал небольшое снижение цен на ряд других продуктов. В частности, макаронные изделия высшего сорта подешевели на несколько сотых процента (83,93 рубля за кг), гречка – на 1,4% (56,44 рубля за кг). Стоимость десятка яиц снизилась примерно на 1% - до 115,6 рубля, на столько же стал дешевле и сахар (67,89 рубля).
А вот пшено на магазинных полках подорожало почти на 3% - теперь килограмм этой крупы продается в среднем за 39 рублей. Вновь подорожали и заморские бананы – на 2,1%. От психологической отметки в 150 рублей цены на экзотические фрукты отделяют каких-то 55 копеек.
Продолжают постепенно расти и цены на свинину - ведь сезон майских пикников еще в разгаре. Этот вид мяса стал дороже за неделю на 1,38% (328,89 рубля за кг). Цена на говядину осталась на уровне 519 рублей за кг. Не изменилась и стоимость баранины - 660 рублей за килограмм, но и куда же еще выше?
Из-за опасной погоды в Волгоградской области объявлен оранжевый уровень07.05.2024 20:28
Общество 07.05.2024 20:28
«Мы тут словно условно заключенные»: в поселок Коммунар больше года не ходит общественный транспорт07.05.2024 20:00
Общество 07.05.2024 20:00
В Волгограде увековечили память погибших в СВО Александра Кузьмина, Даниила Юшина и Александра Тюрморезова07.05.2024 17:34
Общество 07.05.2024 17:34
Волгоград на 2 дня станет Сталинградом07.05.2024 15:29
Общество 07.05.2024 15:29
Семьям не рекомендуют: Россельхознадзор нашел странные котлеты в Волгограде07.05.2024 14:22
Общество 07.05.2024 14:22
Повторные заморозки до -5 ожидаются в Волгоградской области 9 и 10 мая07.05.2024 14:10
Общество 07.05.2024 14:10
Куда сходить и на что посмотреть в Волгограде 9 мая: программа07.05.2024 14:06
Общество 07.05.2024 14:06
В Волгоградской области сходит на нет сезон простуд07.05.2024 13:41
Общество 07.05.2024 13:41
По Первой Продольной в Волгограде протащили пушки: видео07.05.2024 11:53
Общество 07.05.2024 11:53
В Волгограде у Мамаева кургана силовики выясняли, кто быстрее бегает07.05.2024 11:37
Общество 07.05.2024 11:37
В центре Волгограда 7 мая вырубились сотовая связь и интернет07.05.2024 10:31
Общество 07.05.2024 10:31
Оглушительные звуки в центре Волгограда насторожили горожан07.05.2024 10:28
Общество 07.05.2024 10:28
Цены на авиабилеты в Волгограде испугались ФАС07.05.2024 10:10
Общество 07.05.2024 10:10
Убийственный для коров вирус выявлен в селе под Волгоградом07.05.2024 09:46
Общество 07.05.2024 09:46
Одеяла и подушки отправили волгоградские приставы в Оренбург07.05.2024 09:18
Общество 07.05.2024 09:18