Туристы не доедут 9 Мая до Мамаева кургана на общественном транспорте





В Волгограде накануне 9 Мая администрация города сообщила о дополнительных корректировках в работе общественного транспорта. В связи с празднованием Дня Победы в городе отменят одну остановку, а во время парада автобусам изменят схему движения.

Так, в частности, с 10.00 до 11.00 в центре Волгограда автобусы, конечная которых находится у ж/д вокзала, будут подъезжать к привокзальной площади через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. Движение автобусов, курсирующих через ул. Краснознаменскую, и вовсе остановят до конца парада и прохождения военной техники.

С раннего утра и до 23.00 9 мая по решению волгоградских властей будет отменена остановка общественного транспорта у Мамаева кургана на Первой продольной магистрали. В мэрии данную меру объясняют необходимостью обеспечения безопасности пешеходов.