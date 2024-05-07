Волгоград на 2 дня станет Сталинградом

Напомним, по решению муниципальных властей в память о героическом прошлом нашего города Волгограду возвращается имя Сталинград 9 раз в году:
23 февраля (День защитника Отечества);
8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»);
9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов);
22 июня (День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны);
23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией);
3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны);
19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом);
9 декабря (День Героев Отечества).