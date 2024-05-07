Происшествия

ГУ МВД сообщило о трех пострадавших в массовом ДТП под Волгоградом

Происшествия 07.05.2024 19:06
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07.05.2024 19:06


В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили о массовом дорожно-транспортном происшествии в Иловлинском районе, в результате которого на трассе Р-22 образовалась многокилометровая пробка. 

По информации пресс-службы регионального главка, авария с участием четырех автомобилей произошла по вине водителя «Лады Гранты».  

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. После этого произошло столкновение «Лады Гранты» с Mercedes и цементовозом, – сообщили в ГУ МВД, уточнив, что все обстоятельства будут озвучены по итогам проверки – в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. 

Сообщается также, что в результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены три человека. Все они находились в момент ДТП в автомобиле «Лада Гранта». 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

 

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