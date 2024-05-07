Общество

«Мы тут словно условно заключенные»: в поселок Коммунар больше года не ходит общественный транспорт

Общество 07.05.2024 20:00
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07.05.2024 20:00


Жители поселка Коммунар Ленинского района Волгоградской области обратились в редакцию V102.RU с жалобой на длительное отсутствие транспортного сообщения с районным центром. Люди вынуждены тратить огромные суммы на такси или часами ловить попутки, чтобы добраться до города.

- Такси у нас стоит 900 рублей до Ленинска, следовательно, 1800 рублей нужно отдать, чтобы уехать туда, а потом вернуться домой. Получатся, что мне надо 18 тысяч только на проезд, чтобы, к примеру, 10 дней находиться на дневном стационаре в больнице. А еще прибавьте расходы на лекарства и суммы вообще получаются космические, - рассказала информагентству жительница поселка.

Автобусный маршрут №103 «г. Ленинск - п. Коммунар», со слов местных жителей, не работает с лета 2022 года, так как перевозчик отказался от него то ли из-за плохой дороги, то ли из-за нерентабельности перевозок. Несколько раз районные власти пытались найти ему замену, но безрезультатно - желающих возить селян не нашлось.

- У нас в поселке больше тысячи человек живут. Без транспорта мы тут словно условно заключенные. Мы не можем посещать больницы, аптеки, парикмахерские, ездить на работу, в гости или по различным житейским делам в райцентр. Причем в таком ущемленном положении только наш поселок находится, - говорят селяне.

Жители Коммунара направляли коллективные письма с жалобой на отсутствие транспортного сообщения в районную администрацию, депутатам Волгоградской областной думы и прокуратуру. Селяне показали редакции внушительную переписку с различными инстанциями. К ним даже приезжал областной депутат и пытался помочь, но, видимо, не получилось. Надзорное ведомство в августе 2023 года обратилось с иском в суд о понуждении администрации Ленинского района в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать транспортное обслуживание пассажирских перевозок по маршруту «г. Ленинск - п. Коммунар». В октябре 2023 года районный суд требование прокуратуры удовлетворил. Несмотря на это, как уверяют жители Коммунара, проблема с транспортом в их поселке не решена до сих пор.

В администрации Ленинского района на запрос V102.RU сообщили, что перевозки по маршруту №103 «г.Ленинск - п. Коммунар» были прекращены с 6 июля 2022 года, так как предыдущий перевозчик отказался от  маршрута по причине низкого пассажирооборота.

- За 2022 - 2023 гг. и истекший период 2024 года администрацией Ленинского муниципального района организовано 11 открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области. По итогам проведения конкурсов не поступило ни одной заявки, - сообщили в администрации.

Двенадцатую попытку найти перевозчика на 103-ий маршрут районная администрация сделает до 1 июля текущего года - до этого числа должен пройти очередной конкурс.

Коллаж Алексея Костюкова / V102.RU

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