



Май 2024 года вновь бьет рекорды солнечной активности. Ученые одну за другой фиксируют сильнейшие вспышки высшего X-класса. Как сообщает ИА «Высота 102», не успели земляне пережить всплеск солнечной активности от 5 мая, как специалисты предупреждают о новой вспышке, направленной в сторону Земли, да еще и сопровождающейся выбросом солнечной массы.

– 8 мая зарегистрирован крупный выброс массы в сторону Земли. Событие подтверждено одновременно профилями излучения Солнца с рентгеновских мониторов, а также прямыми наблюдениями космических коронографов. По предварительным оценкам, выброс является крупнейшим в текущем майском всплеске активности, – уточняется в сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По информации ученых, выброс солнечной массы – это самая сильная форма воздействия светила на Землю. Солнечный ветер благодаря своей кинетической силе нанесет удар по магнитному полю планеты, из-за чего возможны перебои в работе навигационных и коммуникационных систем. Кроме того, возможно и негативное воздействие на метеочувствительных людей.

– Предварительно, приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая. Возможная сила магнитных бурь оценивается как G2–G3, – рассказали в лаборатории.

Отметим, согласно классификации, эксперты выделяют 5 индексов геомагнитной активности: от G1 до G5. Геомагнитная активность уровня G3 считается сильной и может вызвать северные сияния в несвойственных для этого широтах. Если уж удара солнечной массы по земле действительно не удастся избежать, остаётся надеется, что он придётся на ночное время, а погода предоставит волгоградцам возможность хотя бы полюбоваться на диковинное атмосферное явление.