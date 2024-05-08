Из Таганрога в Калач-на-Дону запустят «Метеоры»

Жители Калача-на-Дону уже бурно обсуждают эту новость в соцсетях. А старожилы вспоминают, что во времена Советского Союза Калач-на-Дону связывали речные маршруты и с городами Ростовской области, и с населенными пунктами волгоградского региона.
Общество 08.05.2024 09:44
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08.05.2024 09:44
Новый водный маршрут могут открыть в Волгоградской области уже в ближайшее время. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Молот», соответствующее заявление сделал накануне гендиректор судоходной компании «Дон» Герман Лопаткин. По его словам, уже к началу этого лета компания рассчитывает получить в лизинг судно на подводных крыльях «Метеор 120 Р», которое будет курсировать из Таганрога в Калач-на-Дону и обратно.
Жители Калача-на-Дону уже бурно обсуждают эту новость в соцсетях. А старожилы вспоминают, что во времена Советского Союза Калач-на-Дону связывали речные маршруты и с городами Ростовской области, и с населенными пунктами волгоградского региона.
Жители Калача-на-Дону уже бурно обсуждают эту новость в соцсетях. А старожилы вспоминают, что во времена Советского Союза Калач-на-Дону связывали речные маршруты и с городами Ростовской области, и с населенными пунктами волгоградского региона.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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