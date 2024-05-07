Троих пострадавших в массовом ДТП на трассе доставили в Волгоград

Медики доставили в 25-ю больницу в Волгограде троих пострадавших в массовом ДТП, которое произошло на трассе Р-22 в Иловлинском районе Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ГБУЗ «КССМП».

- Водитель «Лады» 2001 г.р. и пассажиры 1990 и 1997 г.р. госпитализированы в больницу N 25 Волгограда. Две другие бригады скорой помощи провели осмотр и оказание помощи другим участникам аварии, - сообщили медики.





Всего на вызов о крупном ДТП выезжали три бригады скорой помощи, в том числе трассового медпункта, которые и эвакуировали пострадавших в Волгоград.

Ранее сообщалось, что авария с участием четырех автомобилей произошла по вине водителя «Лады Гранты».

По данным ГУ МВД России по региону, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. После этого произошло столкновение «Лады Гранты» с Mercedes и цементовозом.

Фото: ГБУЗ «КССМП»