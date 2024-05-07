На юге Волгограда 31-летний мужчина обгорел в своей квартире

Происшествия 07.05.2024 15:15
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07.05.2024 15:15
В Красноармейском районе Волгограда произошел пожар в одной из квартир пятиэтажки на улице Фадеева, 11. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, вызов поступил сегодня, 7 мая, в 11-10 ч.- В квартире горели домашние вещи на площади в 35 квадратных метров. Горение ликвидировали в 11-30 ч., - пояснили в ведомстве.
Сообщается о пострадавшем 30-летнем мужчине. Ему оказывают медицинскую помощь. Причина пожара пока не установлена.
Фото Павла Мирошкина/архив V102.RU
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