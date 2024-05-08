Общество 08.05.2024 12:08
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08.05.2024 12:08
В апреле продажи товаров для умного дома выросли в 1,5 раза, а роутеров — почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, повышенным спросом у россиян в преддверии дачного сезона пользуются наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары, приобретаемые в загородные поездки. Об этом свидетельствуют данные продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota.
Для обустройства дач россияне все чаще стали использовать системы умного дома. В деньгах продажи товаров этой категории выросли по итогам апреля на 43%, а в штуках — на 54%. В прошлом месяце в основном приобретали смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности. Помимо москвичей, системы умного дома часто выбирают жители Новосибирской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Самарской области.
В сегменте портативной техники к началу сезона загородного отдыха ощутимо выросли продажи планшетов и электронных книг (рост на 18%). В топе предпочтений покупателей — гаджеты от российской марки Topdevice, корейской Samsung и различных китайских брендов.Кроме того, на 16% чаще в сравнении с сезоном 2023 года россияне покупали проводные наушники.
Доступность интернета становится все более значимым аспектом комфортного отдыха за городом: спрос на роутеры по итогам апреля вырос на 31%, а на мобильные роутеры с SIM-картой — на 12%, в основном их покупают москвичи, петербуржцы, жители Краснодарского края, Югры и Самарской области. Автомобильные аксессуары также показали заметный рост. Так, продажи автомобильных зарядок выросли на 66% год к году, а держателей для гаджетов — на 14%.
В Волгоградской области максимальный прирост показали зарядные устройства для машин — на 96% в штуках, на 313% в деньгах. Кроме того, жители региона перед выездом в сады и на дачи активно скупали держатели для смартфонов в автомобили, мобильные роутеры и электронные книги.
— Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к категории товаров умного дома, а также к различной портативной технике, которая традиционно пользуется спросом в преддверии дачного периода. Помимо фактора сезонности на это повлияло и значительное расширение ассортиментного ряда, представленного на отечественном рынке, — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.
Фото: МегаФон
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