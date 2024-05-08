Общество

«Трогательно и душевно»: в волгоградской бизнес-гимназии прошли мероприятия ко Дню Победы

Общество 08.05.2024 10:09 Реклама
0
08.05.2024 10:09 Реклама


Исторические квесты, военно-спортивные игры и мастер-классы. Вот уже несколько лет волгоградская бизнес-гимназия накануне Дня Победы открывает двери для учеников и их родителей, чтобы вместе отметить общий праздник.
В этом году мероприятия, посвященные 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в рамках работы Клуба семейного выходного дня.

Празднование началось с литературно-музыкального концерта, отражающего события и героев военного времени. Почетными гостями мероприятия стали ветераны вооруженных сил, труженики тыла и дети войны. 
Открыл концерт хор воспитанников детского сада, учащихся 1 и 7 классов песней «Моя Армия». Трогательно и нежно исполнили танец «Время для писем» ученицы средней и старшей школы. В завершение прозвучала композиция сводного хора «Бессмертный полк» и «День Победы».

Продолжила цикл праздничных мероприятий литературно - историческая квест-игра «Пройдем дорогами войны», проведенная совместно с родителями. Она продемонстрировала знания участников о литературных произведениях, посвященных событиям ВОВ. Команды отвечали на вопросы и выполняли задания, проявляя свои творческие способности и эрудицию. 

Для учащихся начальной школы и их родителей был проведен конкурс чтецов «Храним в сердцах Победу эту» и мастер-класс «Гвоздика – символ Победы». Участники создали объемные цветы из гофрированной бумаги, чтобы подарить их ветеранам.

– В течение нескольких лет в бизнес-гимназии ведется системная совместная работа с родителями по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе, Почетный работник воспитания и просвещения РФ Алла Виханская. –Ярким примером является сегодняшнее мероприятие, которое стало традиционным и заставляет задуматься о цене Победы и ответственности будущих поколений за судьбу нашей Родины.

Родители и педагоги отметили, что такие проекты объединяют и помогают воспитывать подрастающее поколение. Это особенно актуально в 2024 году, который объявлен Годом семьи. 
Фото: АНОО средняя школа «Бизнес-гимназия»
Реклама. АНОО средняя школа «Бизнес-гимназия» ИНН 3443140740

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.05.2024 13:27
Общество 08.05.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 13:07
Общество 08.05.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 12:23
Общество 08.05.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 12:08
Общество 08.05.2024 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.05.2024 12:05
Общество 08.05.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 11:43
Общество 08.05.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 11:42
Общество 08.05.2024 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 11:30
Общество 08.05.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 11:09
Общество 08.05.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 10:55
Общество 08.05.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 10:21
Общество 08.05.2024 10:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.05.2024 09:44
Общество 08.05.2024 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 09:34
Общество 08.05.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2024 08:22
Общество 08.05.2024 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 20:28
Общество 07.05.2024 20:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:27
Сэкономить на чиновниках: в Волгоградской области Елань объединят с близлежащими селамиСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде приставы прижали к стене владельца премиального LexusСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде с 13 мая приостановят работу скоростного трамваяСмотреть фотографии
12:54
Кассационный суд подтвердил картельный сговор волгоградских и ростовских дорожниковСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде 9 мая общественный транспорт пустят по спецрасписаниюСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области перед дачным сезоном выросли продажи роутеров и зарядок для автоСмотреть фотографии
12:05
Приготовить фотоаппараты и запастись анальгетиками: ученые РАН предупредили о сильной магнитной буреСмотреть фотографии
11:43
Бывший зам осужденного за терроризм Музраева возглавил СУ СК в Саратовской областиСмотреть фотографии
11:42
Многочасовой дебош и мольбы о помощи: волгоградцы рассказали подробности пожара в многоэтажке на ул. ФадееваСмотреть фотографии
11:30
Туристы не доедут 9 Мая до Мамаева кургана на общественном транспортеСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцы 8 мая проснулись в СталинградеСмотреть фотографии
11:07
Губернатор Бочаров и руководители силовых ведомств возложили цветы к Вечному огню в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:55
«Бил врага в январскую стужу»: росгвардейцы навестили в Волгограде 97-летнего фронтовика Георгия ГусеваСмотреть фотографии
10:48
В Волжском группа «химиков» обвиняется в подделке стиральных порошков на 4,7 млн рублейСмотреть фотографии
10:21
Память воинов 10-й дивизии НКВД почтили силовики в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
«Трогательно и душевно»: в волгоградской бизнес-гимназии прошли мероприятия ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
09:44
Из Таганрога в Калач-на-Дону запустят «Метеоры»Смотреть фотографии
09:34
Власти Волгограда скорректировали планы по перекрытию улиц на День ПобедыСмотреть фотографии
08:22
Ударят под утро: в Волгоградской области ночные заморозки задержатся до 11 маяСмотреть фотографии
06:30
«Он хочет откупиться»: в Волгограде снова готовятся судить мебельщика-кидалу АлхутоваСмотреть фотографии
21:27
Молодь краснокнижной белуги выпустили в ВолгуСмотреть фотографии
20:28
Из-за опасной погоды в Волгоградской области объявлен оранжевый уровеньСмотреть фотографии
20:00
«Мы тут словно условно заключенные»: в поселок Коммунар больше года не ходит общественный транспортСмотреть фотографии
19:53
Троих пострадавших в массовом ДТП на трассе доставили в ВолгоградСмотреть фотографии
19:37
В Волгоградской области улучшат закон об экологическом образованииСмотреть фотографии
19:37
В Саратовской области обрушилось здание администрацииСмотреть фотографии
19:06
ГУ МВД сообщило о трех пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:35
Массовое ДТП на трассе Волгоград-Москва парализовало движениеСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде увековечили память погибших в СВО Александра Кузьмина, Даниила Юшина и Александра ТюрморезоваСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Волгоградстат назвал два резко подорожавших продуктаСмотреть фотографии
 