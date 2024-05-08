«Трогательно и душевно»: в волгоградской бизнес-гимназии прошли мероприятия ко Дню Победы

Общество 08.05.2024 10:09 Реклама
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08.05.2024 10:09 Реклама
Исторические квесты, военно-спортивные игры и мастер-классы. Вот уже несколько лет волгоградская бизнес-гимназия накануне Дня Победы открывает двери для учеников и их родителей, чтобы вместе отметить общий праздник.
В этом году мероприятия, посвященные 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в рамках работы Клуба семейного выходного дня.
Празднование началось с литературно-музыкального концерта, отражающего события и героев военного времени. Почетными гостями мероприятия стали ветераны вооруженных сил, труженики тыла и дети войны.
Открыл концерт хор воспитанников детского сада, учащихся 1 и 7 классов песней «Моя Армия». Трогательно и нежно исполнили танец «Время для писем» ученицы средней и старшей школы. В завершение прозвучала композиция сводного хора «Бессмертный полк» и «День Победы».
Продолжила цикл праздничных мероприятий литературно - историческая квест-игра «Пройдем дорогами войны», проведенная совместно с родителями. Она продемонстрировала знания участников о литературных произведениях, посвященных событиям ВОВ. Команды отвечали на вопросы и выполняли задания, проявляя свои творческие способности и эрудицию.
Для учащихся начальной школы и их родителей был проведен конкурс чтецов «Храним в сердцах Победу эту» и мастер-класс «Гвоздика – символ Победы». Участники создали объемные цветы из гофрированной бумаги, чтобы подарить их ветеранам.
– В течение нескольких лет в бизнес-гимназии ведется системная совместная работа с родителями по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе, Почетный работник воспитания и просвещения РФ Алла Виханская. –Ярким примером является сегодняшнее мероприятие, которое стало традиционным и заставляет задуматься о цене Победы и ответственности будущих поколений за судьбу нашей Родины.
Родители и педагоги отметили, что такие проекты объединяют и помогают воспитывать подрастающее поколение. Это особенно актуально в 2024 году, который объявлен Годом семьи.
Фото: АНОО средняя школа «Бизнес-гимназия»
Реклама. АНОО средняя школа «Бизнес-гимназия» ИНН 3443140740
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