Власти Волгограда скорректировали планы по перекрытию улиц на День Победы





8 мая мэрия сообщила о пересмотре планов по ограничению движения автомобильного транспорта в Центральном районе Волгограда на День победы. Власти приняли решение отказаться от введения пешеходного режима на улицах Чуйкова, Советской и Ленина.

Кроме того, практически весь день свободна для проезда будет и Нулевая продольная магистраль, однако вечером здесь будет на час закрыт один небольшой участок трассы.

- Ограничение движения автомобилей вводится лишь с 21:30 до 22:30 на участке в границах улиц Крылова и 7-й Гвардейской, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, по первоначальным планам властей с 22:00 8 мая до 12:00 9 мая пешеходными должны были стать: ул. Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской), ул. Володарского (от пр-кта им. Ленина до ул. Коммунистической), ул. Гоголя (от ул. Мира до ул. Коммунистической), ул. Ленина (от пр-кта им. Ленина до ул. Мира), ул. Аллея Героев по четным и нечетным сторонам автомобильных дорог (от проспекта им. Ленина до ул. Мира).