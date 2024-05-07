Общество

В Волгограде увековечили память погибших в СВО Александра Кузьмина, Даниила Юшина и Александра Тюрморезова

Общество 07.05.2024 17:34
0
07.05.2024 17:34


Сегодня, 7 мая, в Дзержинском районе Волгограда открыли мемориальную доску в честь троих жителей дома №19 по ул. 8-й Воздушной Армии, погибших в ходе специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, памятная табличка появилась на фасаде многоквартирного дома по инициативе жильцов. На церемонии присутствовали друзья, коллеги, учителя и родственники погибших Александра Кузьмина, Даниила Юшина и Александра Тюрморезова. 

Трогательное мероприятие стартовало с выступлений волгоградских коллективов, после этого перед собравшимися выступили жены, матери и близкие военнослужащих. 



Даниил Юшин учился в лицее №9, после закончил 10 и 11 классы в средней школе №102 в Дзержинском районе. Даниил всерьез увлекался живописью и получил художественное образование. В армию волгоградец отправился сразу по окончании старших классов,  после этого получил специальность пожарного.  

В начале СВО Даниил Юшин помогал волонтерской организации «Паучки». В августе 2023 года волгоградец подписал контракт с Министерством обороны. Служил в штурмовом отряде 1-го армейского корпуса ДНР. 30 октября 2023 года младший сержант Даниил Юшин погиб, исполняя воинский долг.


– Решение отправиться в зону спецоперации он принял исключительно по зову сердца и души. Он очень сопереживал тем, кто находился там. Даниил хотел внести свой вклад в это общее дело, – вспоминает сегодня мама погибшего  Валерия Юшина. - Я считаю, что он это сделал с честью и достоинством. Сегодня мы исполняем желание ребят – чтобы они остались в памяти нашего дома, города и страны.


Александр Тюрморезов был мастером спорта и победителем всероссийских первенств по боксу. После армии он десять лет  служил в ВС РФ по контракту с Министерством обороны. Практически с первых дней СВО находился в зоне боевых действий, отмечен медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, Александра Суворова. Погиб в октябре 2023 года.

Александр был военным и никогда даже не допускал мысли о том, чтобы сменить свою работу. Он гордился службой, поэтому, когда началась спецоперация, без малейших сомнений сразу же собрал свой 50-килограммовый вещмешок и поехал, –  говорит жена Александра Мария. – Звонил мне и сыновьям всегда только по делу и никогда не жаловался на трудности. Никогда не думала, что он может погибнуть. 


Александр Кузьмин до 9 класса учился в школе №81, затем окончил ПТУ №11. В 2006 году призван в армию в город Нальчик. В 2008 году был демобилизован в звании сержанта. После армии работал в типографии механиком по ремонту автомобилей и электросварщиком. 

Вспоминая сегодня Александра, коллеги по работе говорят о нем как о целеустремленном, отзывчивом и ответственном человеке. Все эти качества он проявил и в зоне специальной военной операции – Александр был мобилизован осенью 2022 года в составе 255-го мотострелкового полка 20-й гвардейской дивизии. Служил минометчиком. Погиб в ходе выполнения боевой задачи 24 октября 2022 года. Сегодня его брат Иван поблагодарил всех, кто пришел на памятный митинг. 

– Все погибшие ребята были замечательными людьми, – сказал брат Александра. 


Собравшиеся на церемонии родные и близкие военных, представители власти и общественности, учителя, почтили память воинов минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу. 

В заключении мероприятия в память о бойцах возле их родного дома родственниками высажены кусты сирени. 


Отметим, что памятная доска была изготовлена при поддержке Благотворительного фонда «Поколения», который в Волгограде возглавляет депутат гордумы Иосиф Ефремов. В мероприятии принимали участие представители администрации Дзержинского района.



Фото и видео: Леонид Луночкин / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.05.2024 20:28
Общество 07.05.2024 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 20:00
Общество 07.05.2024 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 17:19
Общество 07.05.2024 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 15:29
Общество 07.05.2024 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 14:22
Общество 07.05.2024 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 14:10
Общество 07.05.2024 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 14:06
Общество 07.05.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 13:41
Общество 07.05.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 11:53
Общество 07.05.2024 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 11:37
Общество 07.05.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 10:31
Общество 07.05.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 10:28
Общество 07.05.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 10:10
Общество 07.05.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 09:46
Общество 07.05.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2024 09:18
Общество 07.05.2024 09:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Молодь краснокнижной белуги выпустили в ВолгуСмотреть фотографии
20:28
Из-за опасной погоды в Волгоградской области объявлен оранжевый уровеньСмотреть фотографии
20:00
«Мы тут словно условно заключенные»: в поселок Коммунар больше года не ходит общественный транспортСмотреть фотографии
19:53
Троих пострадавших в массовом ДТП на трассе доставили в ВолгоградСмотреть фотографии
19:37
В Волгоградской области улучшат закон об экологическом образованииСмотреть фотографии
19:37
В Саратовской области обрушилось здание администрацииСмотреть фотографии
19:06
ГУ МВД сообщило о трех пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:35
Массовое ДТП на трассе Волгоград-Москва парализовало движениеСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде увековечили память погибших в СВО Александра Кузьмина, Даниила Юшина и Александра ТюрморезоваСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Волгоградстат назвал два резко подорожавших продуктаСмотреть фотографии
15:59
Иностранцы, средства ПВО и защита от дронов: в Волгограде прошла генеральная репетиция парада ПобедыСмотреть фотографии
15:52
В Урюпинске гадюка укусила 15-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:29
Волгоград на 2 дня станет СталинградомСмотреть фотографии
15:15
На юге Волгограда 31-летний мужчина обгорел в своей квартиреСмотреть фотографии
14:22
Семьям не рекомендуют: Россельхознадзор нашел странные котлеты в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Повторные заморозки до -5 ожидаются в Волгоградской области 9 и 10 маяСмотреть фотографии
14:06
Куда сходить и на что посмотреть в Волгограде 9 мая: программаСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области сходит на нет сезон простудСмотреть фотографии
13:19
ГУП «Волгоградавтотранс» преобразуют в акционерное обществоСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом 8 мая взорвут обнаруженную в поле бомбу весом 500 кгСмотреть фотографии
13:01
Правительство РФ и администрация президента сложили полномочияСмотреть фотографии
12:38
Владимир Путин вступил в должность Президента Российской ФедерацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
По Первой Продольной в Волгограде протащили пушки: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
В Волгограде у Мамаева кургана силовики выясняли, кто быстрее бегаетСмотреть фотографии
10:31
В центре Волгограда 7 мая вырубились сотовая связь и интернетСмотреть фотографии
10:28
Оглушительные звуки в центре Волгограда насторожили горожанСмотреть фотографии
10:19
Изрезавшего сына и напавшего на СОБР волгоградца ждет уголовное делоСмотреть фотографии
10:10
Цены на авиабилеты в Волгограде испугались ФАССмотреть фотографии
09:46
Убийственный для коров вирус выявлен в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:18
Одеяла и подушки отправили волгоградские приставы в ОренбургСмотреть фотографии
 