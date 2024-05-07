



Сегодня, 7 мая, в Дзержинском районе Волгограда открыли мемориальную доску в честь троих жителей дома №19 по ул. 8-й Воздушной Армии, погибших в ходе специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, памятная табличка появилась на фасаде многоквартирного дома по инициативе жильцов. На церемонии присутствовали друзья, коллеги, учителя и родственники погибших Александра Кузьмина, Даниила Юшина и Александра Тюрморезова.

Трогательное мероприятие стартовало с выступлений волгоградских коллективов, после этого перед собравшимися выступили жены, матери и близкие военнослужащих.





Даниил Юшин учился в лицее №9, после закончил 10 и 11 классы в средней школе №102 в Дзержинском районе. Даниил всерьез увлекался живописью и получил художественное образование. В армию волгоградец отправился сразу по окончании старших классов, после этого получил специальность пожарного.

В начале СВО Даниил Юшин помогал волонтерской организации «Паучки». В августе 2023 года волгоградец подписал контракт с Министерством обороны. Служил в штурмовом отряде 1-го армейского корпуса ДНР. 30 октября 2023 года младший сержант Даниил Юшин погиб, исполняя воинский долг.





– Решение отправиться в зону спецоперации он принял исключительно по зову сердца и души. Он очень сопереживал тем, кто находился там. Даниил хотел внести свой вклад в это общее дело, – вспоминает сегодня мама погибшего Валерия Юшина. - Я считаю, что он это сделал с честью и достоинством. Сегодня мы исполняем желание ребят – чтобы они остались в памяти нашего дома, города и страны.





Александр Тюрморезов был мастером спорта и победителем всероссийских первенств по боксу. После армии он десять лет служил в ВС РФ по контракту с Министерством обороны. Практически с первых дней СВО находился в зоне боевых действий, отмечен медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, Александра Суворова. Погиб в октябре 2023 года.

– Александр был военным и никогда даже не допускал мысли о том, чтобы сменить свою работу. Он гордился службой, поэтому, когда началась спецоперация, без малейших сомнений сразу же собрал свой 50-килограммовый вещмешок и поехал, – говорит жена Александра Мария. – Звонил мне и сыновьям всегда только по делу и никогда не жаловался на трудности. Никогда не думала, что он может погибнуть.





Александр Кузьмин до 9 класса учился в школе №81, затем окончил ПТУ №11. В 2006 году призван в армию в город Нальчик. В 2008 году был демобилизован в звании сержанта. После армии работал в типографии механиком по ремонту автомобилей и электросварщиком.

Вспоминая сегодня Александра, коллеги по работе говорят о нем как о целеустремленном, отзывчивом и ответственном человеке. Все эти качества он проявил и в зоне специальной военной операции – Александр был мобилизован осенью 2022 года в составе 255-го мотострелкового полка 20-й гвардейской дивизии. Служил минометчиком. Погиб в ходе выполнения боевой задачи 24 октября 2022 года. Сегодня его брат Иван поблагодарил всех, кто пришел на памятный митинг.

– Все погибшие ребята были замечательными людьми, – сказал брат Александра.





Собравшиеся на церемонии родные и близкие военных, представители власти и общественности, учителя, почтили память воинов минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.

В заключении мероприятия в память о бойцах возле их родного дома родственниками высажены кусты сирени.





Отметим, что памятная доска была изготовлена при поддержке Благотворительного фонда «Поколения», который в Волгограде возглавляет депутат гордумы Иосиф Ефремов. В мероприятии принимали участие представители администрации Дзержинского района.









Фото и видео: Леонид Луночкин / V102.RU