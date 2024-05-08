



7 мая в Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар на пятом этаже многоквартирного дома № 11 на ул. Фадеева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местных жителей, происшествию предшествовал десятичасовой дебош хозяина сгоревшей квартиры.

– Всё началось в ночь с 6 на 7 мая. Из квартиры № 38 начали доноситься какие-то жуткие звуки: скрежет, удары, громкие хлопки. Я живу в соседнем подъезде, и одна из комнат примыкает к этой квартире, поэтому я не могла долгое время заснуть. После полуночи мы услышали, как разбиваются окна. Стекла вылетели на улицу. Лишь из-за позднего времени там никто не пострадал, – рассказала собственница Людмила Субботина.

Женщина, с ее слов, вместе с другими соседями пыталась достучаться до хозяина злополучной квартиры, но безрезультатно.

– Он нам не открыл дверь, и, судя по доносящимся звукам, находился в каком-то измененном состоянии, – добавила Людмила Субботина.

Отчаявшись решить проблему полюбовно, волгоградцы обратились за помощью в полицию. Утром в отделе жильцам сообщили, что поздней ночью с нарушителем спокойствия нарядом полиции была проведена беседа. Однако жуткие звуки из квартиры так и не прекратили доноситься, даже спустя десять часов после начала этого перформанса.

– В районном отделении полиции мне рекомендовали обратиться к участковому. Через какое-то время после этого совета я услышала крики в подъезде. Вскоре к нам постучались пожарные и сказали, что нужно срочно эвакуироваться. А у меня в одной из комнат бабушка с деменцией, ей сложно ходить и нельзя переживать такие стрессы, – посетовала женщина.

Из охваченной пламенем квартиры экстренные службы с ожогами эвакуировали 31-летнего хозяина.





После ликвидации возгорания с местными жителями начали работать правоохранительные органы. По словам волгоградцев, следователи сообщили им, что квартиру подожгли изнутри.

– Во время ликвидации пожара очень сильно пострадала находящиеся ниже квартира № 34. Здесь проживает женщина, Надежда Булгакова. Я её неплохо знаю. К сожалению, у неё с рождения есть серьёзные проблемы со здоровьем, и теперь, после того как вода уничтожила её квартиру, она находится в отчаянном состоянии и не знает, как дальше жить. Помочь ей некому, а положенной компенсации едва ли хватит, чтобы устранить последствия происшествия.





Напомним, по информации МЧС России, сообщение о пожаре на ул. Фадеева поступило в 11:10, а в 11:30 возгорание было ликвидировано. Пламенем оказалась объята площадь порядка 35 квадратных метров. Ранее жители уже неоднократно жаловались на неадекватного соседа.

Фото: жители дома № 11 на ул. Фадеева