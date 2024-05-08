Память воинов 10-й дивизии НКВД почтили силовики в Волгограде





В Волгограде сегодня, 8 мая, в преддверии 79-й годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, памятные мероприятия прошли на пл. Чекистов в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», руководство, ветераны и сотрудники регионального управления ФСБ и пограничного управления ФСБ России, а также члены семей чекистов почтили память бойцов 10-й дивизии НКВД, погибших во время Сталинградской битвы.

Отметим, что действующие сотрудники и ветераны ежегодно возлагают цветы к памятнику на площади Чекистов. В этом году вместе с ними на торжественном возложении присутствовали и члены их семей.

– Сохранение традиционных семейных ценностей и преемственность поколений являются одними из приоритетных направлений работы волгоградского управления ФСБ. Особенно актуальна эта работа в 2024 году, который объявлен в России Годом семьи, – сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.





Напомним, что в 1942 году бойцы 10-й дивизии войск НКВД одними из первых встретили фашистов на подступах к Сталинграду, обороняли тракторный завод, сдерживали наступление немцев на Мамаевом кургане.

– Вклад чекистов, героически погибших, отражая нацистскую армию – бесценен и навсегда останется в памяти нынешних и будущих поколений, – подчеркивают участники мемориального мероприятия.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области