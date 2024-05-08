Общество 08.05.2024 11:43
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08.05.2024 11:43
Бывший заместитель руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрий Костин возглавил следственное управление по Саратовской области. Как сообщает V102.RU, теперь Дмитрий Костин руководит ведомством без приставки «и.о» - подписан соответствующий Указ Президента.Напомним, Дмитрий Костин был переведен на работу в соседнюю область в августе 2023 года и стал исполняющим обязанности руководителя регионального ведомства.
Сам он родом из Ставропольского края, высшее юридическое образование получил в Волгограде. Сначала работал в ставропольской полиции, затем – в прокуратуре Волгоградской области. С 2007 по май 2013-го работал начальником следственного отдела по Советскому району Волгограда, в августе 2013 года стал заместителем руководителя СУ СКР по Волгоградской области, когда его возглавлял Михаил Музраев, осужденный впоследствии за терроризм.
Фото СУ СК по Саратовской области
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