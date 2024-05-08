



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 8 мая почтил память защитников Отечества. Накануне Дня Победы советских войск в Великой Отечественной войне глава региона возложил цветы в Вечному огню на Аллее Героев. Как сообщает ИА «Высота 102», в памятном мероприятии также принимали участие руководители всех силовых ведомств – УФСБ, ГУ МВД, прокуратуры Волгоградской области, погрануправления ФСБ, СУ СКР, Росгвардии.





По информации пресс-службы областной администрации, на Аллее Героев также присутствовали участники Великой Отечественной войны, иностранные делегаты, общественники и депутаты. Память героев Отечества почтили минутой молчания.





Напомним, утром 8 мая на площади Чекистов также состоялось возложение цветов в память о воинах 10-й дивизии НКВД. В мероприятии принимали участие руководители УФСБ России по Волгоградской области и ПУ ФСБ России по Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области