Общество

Из-за опасной погоды в Волгоградской области объявлен оранжевый уровень

Общество 07.05.2024 20:28
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07.05.2024 20:28


Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Волгоградской области до полудня 9 мая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогнозные данные российской метеорологической службы, оранжевый уровень означает, что погода опасна, так как имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Согласно прогнозу, в регионе сохраняется два таких опасных явления. До 12.00 9 мая ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с, а также чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости леса в отдельных районах области. 

Напомним, что ранее также сообщалось о возможных утренних и ночных заморозках до -5 в некоторых районах Волгоградской области 9 и 10 января.   

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