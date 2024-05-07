Из-за опасной погоды в Волгоградской области объявлен оранжевый уровень

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Волгоградской области до полудня 9 мая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогнозные данные российской метеорологической службы, оранжевый уровень означает, что погода опасна, так как имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Согласно прогнозу, в регионе сохраняется два таких опасных явления. До 12.00 9 мая ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с, а также чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости леса в отдельных районах области.

Напомним, что ранее также сообщалось о возможных утренних и ночных заморозках до -5 в некоторых районах Волгоградской области 9 и 10 января.