Волгоградцы 8 мая проснулись в Сталинграде

Сегодня, 8 мая, Волгоград стал Сталинградом. Как сообщает V102.RU, в связи с переименованием города-героя накануне вечером были заменены все дорожные указатели «Волгоград» на «Сталинград».



Волгоград будет оставаться Сталинградом вплоть до 9 мая. Это два дня из девяти, когда по решению муниципальных властей в память о героическом прошлом нашего города Волгограду возвращается имя Сталинград.



Напомним, это 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве);

23 февраля (День защитника Отечества);

8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»);

9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов);

22 июня (День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны);

3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны);

19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом);

9 декабря (День Героев Отечества).

В ночь на 10 мая дорожные знаки «Сталинград» вновь заменят обычными указателями.

