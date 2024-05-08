Расследования

В Волжском группа «химиков» обвиняется в подделке стиральных порошков на 4,7 млн рублей

Расследования 08.05.2024 10:48
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08.05.2024 10:48


Шесть человек предстанут перед судом в городе Волжском Волгоградской области за производство, хранение и сбыт поддельных стиральных порошков известных брендов, таких как Tide и Ariel, передает V102.RU.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы каждому по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, в составе организованной группы).


Следствие выяснило, что группа занималась незаконной деятельностью с октября 2020 года по июль 2023-го. Ущерб от противоправной деятельности превысил 4,7 миллиона рублей. Только двое обвиняемых признали вину, а остальные ее отрицают.

Оперативное сопровождение осуществлялось ОЭБ и ПК УМВД России по г. Волжскому. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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