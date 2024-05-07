В Саратовской области обрушилось здание администрации

В Саратовской области произошло обрушение здания администрации. ЧП, сообщает ИА «СарИнформ», произошло в селе Гай Алексеевского района. На опубликованных информагентством фотографиях видно, что в администрации рухнул целый пролет с третьего по первый этаж.

– Как рассказал министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, происшествие случилось «в конце рабочего дня». По его словам, обрушилась «не очень большая, но ощутимая [часть здания]». К счастью, никто не пострадал. Министр отметил, что признаки вероятного обрушения обнаружили вчера, 6 мая, в ходе обследования администрации, поэтому в аварийной части сотрудники сегодня не работали, – передает саратовское издание.

В настоящее время рассматривается вариант работы чиновников в оставшейся части здании.

Фото:chp_saratov/t.me