Федеральные новости

В Саратовской области обрушилось здание администрации

Федеральные новости 07.05.2024 19:37
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07.05.2024 19:37


В Саратовской области произошло обрушение здания  администрации.  ЧП, сообщает ИА «СарИнформ», произошло в селе Гай Алексеевского района. На опубликованных информагентством фотографиях видно, что в администрации рухнул целый пролет с третьего по первый этаж. 

Как рассказал министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, происшествие случилось «в конце рабочего дня». По его словам, обрушилась «не очень большая, но ощутимая [часть здания]». К счастью, никто не пострадал. Министр отметил, что признаки вероятного обрушения обнаружили вчера, 6 мая, в ходе обследования администрации, поэтому в аварийной части сотрудники сегодня не работали, – передает саратовское издание. 

В настоящее время рассматривается вариант работы чиновников в оставшейся части здании. 

Фото:chp_saratov/t.me

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