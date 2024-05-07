Общество

Семьям не рекомендуют: Россельхознадзор нашел странные котлеты в Волгограде

Общество 07.05.2024 14:22
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07.05.2024 14:22


В Волгограде предпринимателя уличили в нарушении закона и технического регламента при производстве котлет «семейные». Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Россельхознадзора, подозрительная деятельность велась на площадке ИП Курепины П.В. Предприниматель умудрился налепить 250 килограммов котлет из 120 кг мяса цыпленка и 50 кг говядины, что фактически невозможно, чем нарушил закон «О ветеринарии» и техрегламент «О безопасности пищевой продукции».
По данному факту предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости подобных действий.

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