Волгоградцы посмеялись над намерением чиновников запретить подарки учителям и врачам

Общество 11.12.2018 14:53
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11.12.2018 14:53
Инициатива Минтруда РФ, о которой накануне сообщили федеральные СМИ, о намерении наказывать работников бюджетной сферы за получение ими подарков, вызвала неодобрение у участников опроса, который провели на улицах Волгограда корреспонденты ИА «Высота 102». А некоторые и вовсе назвали ее «неисполнимой». Подробности - в опросе информагентства.
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