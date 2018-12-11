Общество

Волгоградцы посмеялись над намерением чиновников запретить подарки учителям и врачам

Общество 11.12.2018 14:53
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11.12.2018 14:53


Инициатива Минтруда РФ, о которой накануне сообщили федеральные СМИ, о намерении наказывать работников бюджетной сферы за получение ими подарков, вызвала неодобрение у участников опроса, который провели на улицах Волгограда корреспонденты ИА «Высота 102». А некоторые и вовсе назвали ее «неисполнимой». Подробности - в опросе информагентства. 



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