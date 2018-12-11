«Мусорный» регоператор Волгоградской области нашел на свалках операторов

Экология 11.12.2018 13:38
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11.12.2018 13:38
ООО «Управление отходами Волгоград» заплатит около 1,4 миллиарда рублей за услуги по размещению твердых отходов 4-5 класса опасности на полигонах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, региональный оператор разместил пять лотов на различные суммы – от 80 до 545 миллионов рублей. Эти деньги предназначены для так называемых операторов – тех, кто будет принимать мусор на полигонах, который привезут из Волгограда, Волжского, других городских округов и муниципальных районов региона. Закупки были оформлены у единственного поставщика, но, кто получил статус операторов, неизвестно. Как говорится в документах, оформление протоколов закупочной комиссии не требуется в соответствии с решением ООО «Управление отходами Волгоград». Между тем, как следует из опубликованных на сайте госзаказов материалов, закупка переведена на этап исполнения. Так что узнать, на каких полигонах в Волгоградской области регоператор собирает размещать отходы, пока не предоставляется возможным.
Напомним, региональный оператор уже нанял компанию для сбора отходов за 4,5 миллиарда рублей. Еще 1,3 миллиарда рублей «Управление отходами-Волгоград» заплатит за аренду спецтехники, крупная сумма выделена и для закупки мусорных контейнеров. Вероятно, расплачиваться с субподрядчиками в компании намерены в том числе и за счет сбора платежей с населения. Но, несмотря на то, что до Нового года остается немногим больше двух недель, тариф на «мусорную» услугу до сих пор не утвержден.
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