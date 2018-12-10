Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова («Единая Россия») заявила о необходимости производства детских доз всех лекарственных препаратов, которые применяются в педиатрии. Об этом она сообщила в ходе круглого стола, посвященного доступным для россиян лекарствам.

«У нас есть препараты, которые применяются в педиатрии, но фармацевтическая промышленность не предоставляет нам по всем препаратам детских доз. Это, конечно, очень серьезная проблема, потому что это значительно удорожает лечение. То есть малышу надо открыть ампулу и набрать 0,5 мл. В ампуле - 2 мл, значит вот эти 1,5 мл, если соблюдать все требования Роспотребнадзора, должны уйти в утилизацию. Дай бог, чтобы скорейшим образом это как-то поменялось», - сказала Цыбизова.

Депутат также заявила о недостаточном количестве лабораторий оценки качества лекарственных препаратов в российских регионах.

«Мы умалчиваем тему контрафактной продукции. Как-то мне сказали в Госдуме, что контрафактных лекарственных препаратов стало меньше. Если это так, то это замечательно. Смущает то, что на территории Волгоградской области - региона, который я представляю в Госдуме, есть все лишь одна лаборатория оценки качества лекарственных препаратов. Всякое ли лекарство попадает туда, чтобы определить - контрафакт это или нет?» - отметила Т. Цыбизова.



