



Проблемы, на решение которых чиновникам стоит заострить внимание, озвучил сегодня губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе своего выступления перед политическим и общественным активом региона в актовом зале ГДЮЦа Андрей Бочаров заявил, что основной вопрос, стоящий сегодня перед властью, - это борьба с бедностью населения. Еще одна задача – погашение долгов по зарплате перед работниками предприятий. В первую очередь, эта тема касается Волгоградского завода буровой техники. Андрей Бочаров отметил, что нужно не допустить роста кредиторской задолженности и поблагодарил за участливость правоохранительные органы, без которых наведение порядка на ВЗБТ и других проблемных предприятиях была бы невозможной.





Напомним, сотрудники ВЗБТ неоднократно выходили на митинги, заявляя, что работодатель им не платит годами. В целом по региону ситуация тоже не позитивная. Недавно Росстат сообщил о том, что в Волгоградской области – самые большие долги по зарплате в ЮФО. Объем просроченной задолженности составляет в области по последним данным 167,2 миллиона рублей. Второе место по объему долга занимает Астраханская область – 116,7 млн рублей.

В числе приоритетных задач, стоящих перед органами власти Волгоградской области, по словам губернатора, остается решение проблем обманутых дольщиков. Бочаров отметил, что за последние несколько лет удалось достичь заметных результатов в этом направлении, но работа должна продолжаться.

Много нерешенных задач остается в сферах строительства, ЖКХ, в частности, с управляющими компаниями, транспортным обеспечением населения. «Системный подход и определение приоритетов позволят нам решать эти задачи», - резюмировал Андрей Бочаров.

Чиновникам Волгоградской области, судя из выступления губернатора, стоит поработать и над собой. По его словам, следует «усиливать коммуникацию, обратную связь с людьми», без которых органы власти эффективными быть не могут.

Выступление губернатора Волгоградской области было разбито на несколько блоков. В начале встречи показали 20-минутный фильм об итогах работы администрации региона за последние четыре года. Далее глава региона подробно прошелся по отраслям, в которых удалось достичь конкретных результатов. Последний раздел доклада Бочарова касался планов социально-экономического развития области на ближайшие шесть лет. Так, с 2019 по 2024 годы в регионе, как заявил губернатор, будет реализовано свыше 1000 проектов общей стоимостью 200 млрд рублей.



