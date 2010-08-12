Губернатор делает новые кадровые назначения в администрации Волгоградской области

Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в аппарате главы администрации региона.
Политика 12.08.2010 12:31
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12.08.2010 12:31
Как ранее сообщало информагентство, Анатолий Бровко принял решение реанимировать отдел пресс-службы, который, как и при губернаторстве Николая Максюты, подчинялся бы ему напрямую. Таким образом, отдел взаимодействия со средствами массовой информации Управления по информационной политике, созданный по инициативе зам. губернатора Ильина и выполнявший функции пресс-службы, как говорится, приказал долго жить. Свидетельство тому - два обстоятельства: \"письма - счастья\" о возможном сокращении, которые вручены сотрудникам отдела взаимодействия, а также постановление главы администрации Волгоградской области. Согласно документу заместитель заведующего отделом взаимодействия со средствами массовой информации Юлия Атопова назначена на должность руководителя отделом прессы-службы аппарата губернатора. Известно, что Атопова выпускница Волгоградского пединститута, в СМИ никогда не работала. Поэтому каких-либо заметных журналистских публикаций у нее не было. Вместе с тем, друзья и оппоненты новой заведующей пресс-службой отмечают ее неплохие организаторские способности.
Также, постановлением главы администрации Волгоградской области на должность первого заместителя начальника Управления автомобильных дорог администрации региона назначен Александр Киреев, ранее работавший заведующим отделом инвестиционной политики и государственно-частного партнерства Управления инвестиций и развития аппарата губернатора.
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