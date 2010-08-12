Губернатор делает новые кадровые назначения в администрации Волгоградской области

Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в аппарате главы администрации региона.

Как ранее сообщало информагентство, Анатолий Бровко принял решение реанимировать отдел пресс-службы, который, как и при губернаторстве Николая Максюты, подчинялся бы ему напрямую. Таким образом, отдел взаимодействия со средствами массовой информации Управления по информационной политике, созданный по инициативе зам. губернатора Ильина и выполнявший функции пресс-службы, как говорится, приказал долго жить. Свидетельство тому - два обстоятельства: \"письма - счастья\" о возможном сокращении, которые вручены сотрудникам отдела взаимодействия, а также постановление главы администрации Волгоградской области. Согласно документу заместитель заведующего отделом взаимодействия со средствами массовой информации Юлия Атопова назначена на должность руководителя отделом прессы-службы аппарата губернатора. Известно, что Атопова выпускница Волгоградского пединститута, в СМИ никогда не работала. Поэтому каких-либо заметных журналистских публикаций у нее не было. Вместе с тем, друзья и оппоненты новой заведующей пресс-службой отмечают ее неплохие организаторские способности.