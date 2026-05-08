8 мая в Волжском Волгоградской области женщина за рулём иномарки сбила школьницу на пешеходном переходе. Жуткая авария произошла в полдень на территории 15-го микрорайона.

- Около 12:00 на перекрестке проспекта им. В.И. Ленина и улицы Прибрежной в городе Волжском автомобиль под управлением 64-летней жительницы Ахтубинского района Астраханской области совершил наезд на пересекавшую проезжую по нерегулируемому пешеходному переходу 9-летнюю девочку, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.





Судя по опубликованным кадрам, сильнейшим ударом школьницу подбросило вверх, после чего она врезалась в лобовое стекло и отлетела на асфальт. Находившаяся за рулём астраханка тут поспешила скрыться с места аварии. Первую помощь девочке оказали прохожие. Прибывшие на место медики госпитализировали её в больницу со множественными повреждениями.

Для установления местонахождения нарушительницы правоохранители вынуждены были объявить план «Перехват». Координировал работу полиции прокурор Волжского Виталий Орлов.

Отметим, по информации собственных источников редакции, в скором времени автомобиль лихачки был найден у одной из ветеринарных клиник Волжского. После задержания женщина рассказала правоохранителям, что видела сбитую школьницу, однако не могла остановиться из-за того, что спешила в ветеринарную клинику. Более того, она обратила внимание, что к пострадавшей сразу же подбежали прохожие и начали оказывать помощь, из чего астраханка сделала вывод, что она может продолжить движение по своим делам.

