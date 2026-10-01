



В Саратове ищут новых хозяев для пса по кличке Джек, который почти неделю провел один в запертой квартире рядом с телом своего умершего хозяина. Историю спасения животного ИА «СарИнформ» рассказал сосед погибшего мужчины Сергей.

Трагедия произошла в доме на улице Николая Сдобнова в Саратове. Днём 29 сентября Сергей услышал из соседней квартиры собачий лай. Мужчина забеспокоился, решил выяснить, что произошло, и посмотрел записи с камер видеонаблюдения, установленных в доме. Выяснилось тревожное: владелец квартиры не покидал жилище с 22 сентября.

Мужчина не стал медлить и вызвал экстренные службы. Когда дверь вскрыли, внутри обнаружили тело погибшего хозяина. Там же находился и Джек.

Едва Сергей переступил порог, пёс бросился к нему и настойчиво повёл в комнату, где лежал его хозяин. По словам мужчины, Джек словно пытался показать: с его хозяином случилась беда. После этого собака не отходила от спасителя ни на шаг – было видно, что она напугана.

Тело увезли в морг. Сейчас в квартире наводят порядок сотрудники клининговой службы. После уборки Джека вернут в жилище – Сергей собирается навещать пса и приносить еду.

Но Джеку нужен дом. Для собаки ищут новых хозяев, готовых подарить ему заботу и тепло.

Телефон для связи: 8 927 133-20-53.