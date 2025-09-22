



В Волгограде появились подробности нарушений «чёрных мусорщиков» на ул. Майкопской в Ворошиловском районе Волгограда. Как выяснилось, горы строительных отходов росли здесь с 2016 года и ранее уже неоднократно привлекали внимание полиции и прокуратуры. Более того, с 2022 года, когда смежный участок был выкуплен компанией-застройщиком, нарушители продолжили грузовиками свозить сюда мусор, не смущаясь установленных застройщиком видеокамер. В компании рассказали, что передавали информацию в надзорные органы.

– Сразу же, как только мы зашли на объект, установили по периметру участка камеры видеонаблюдения. Впоследствии служба безопасности неоднократно передавала информацию о неизвестных грузовиках, высыпающих землю, битый кирпич и бетонные элементы в непосредственной близости от нас. Кадры с данными нарушениями мы неоднократно передавали в правоохранительные органы, – рассказал журналистам представитель компании, застраивающей соседний участок.

По словам специалиста, наиболее масштабная деятельность «чёрных мусорщиков» пришлась на 2022 год. На одном из предоставленных компанией в редакцию видео гружёный КАМАЗ подъезжает к «свеженьким», отсыпанным строго в ряд вдоль береговой линии кучам с мусором.





Согласно публичной кадастровой карте, свалка была создана неизвестными на участке с номером 34:34:050062:35. Ранее, 25 января 2016 года, прокуратурой выносилось представление в адрес компании «Стройград», владеющей на тот момент этой землёй.

В 2022 году директор организации уже сам вынужден был обратиться в полицию, после чего правоохранителям удалось вычислить одних из нарушителей – владельцев самосвалов, отсыпавших пустырь у берега Волги мусором. Выяснилось, что водители работали в компании ООО «СтройДорСервис». Во время допроса они пояснили, что действительно осуществляли сброс строительного и дорожного мусора на обозначенном участке.

Однако отделением №5 ОЭБ и ПК УМВД России по Волгоградской области 18 сентября 2022 года было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела ввиду (цитата) «отсутствия достаточных доказательств, указывающих на признаки состава преступления». Аргументом тогда стало неполучение результатов оценки ущерба почве.





С тех пор, то есть с 2022 года, кучи мусора так и покоились на ул. Майкопской, куда их свозили грузовиками нарушители на протяжении шести лет. И вот осенью 2025 года этот же мусор вновь вызвал внимание контролирующих структур – на этот раз к полиции присоединилось Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Напомним, накануне Росприроднадзор сообщил о выявлении крупного очага загрязнения земли строительными отходами по адресу: ул. Майкопская, д. 5. Согласно выводам экспертов, свалка здесь росла длительное время, а площадь загрязнения превысила 2,5 тыс. кв. метров. Собранные материалы, теперь и с результатом лабораторного исследования, вновь направлены в местный отдел полиции.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!