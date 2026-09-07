ВС РФ продолжают ровнять с землёй порты разгрузки ВСУ на Чёрном море





В ночь с 6 на 7 сентября Минобороны продолжило спецоперацию по уничтожению транспортно-логистического потенциала черноморских портов Украины. На этот раз удар пришёлся по «Измаилу» и «Черноморску».

- Вечером 6 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в порту «Черноморск» поражено морское судно «Мавка» типа «сухогруз» с военно-техническим имуществом, - уточнили в военном ведомстве.

Утром 7 сентября беспилотники добивали погрузочный комплекс порта «Измаил». По данным разведки, именно этот объект активно используется ВСУ для получения боеприпасов и военной техники от западных стран. Кроме того, в акватории Чёрного моря был поражён патрульный катер, отвечающий за сопровождение кораблей с военными грузами.

Фото из архива Минобороны