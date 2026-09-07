



В Дзержинском районе Волгограда суд поставил точку в деле о разгуле безнадзорных животных. В январе 2026 года одна из местных жительниц стала жертвой агрессивной бездомной собаки у остановки «Школа № 36».

- Отойдя от остановки примерно на 300 метров, женщина подверглась нападению собаки. Безнадзорное животное нанесло ей укус в нижнюю часть спины, причинив открытую рану. В тот же день пострадавшая обратилась в ГУЗ «Поликлиника № 30» в отделение неотложной травматологии, - сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

После случившегося у пострадавшей диагностировали «укушенную рану средней тяжести». Волгоградка была вынуждена продолжительное время проходить лечение в «Клинической поликлинике № 1». В последующем женщина обратилась в суд с требованием взыскать с властей компенсацию.

Отметим, Дзержинский районный суд требования пострадавшей поддержал и распорядился взыскать с городской администрации 50 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»