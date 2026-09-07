7 сентября в администрации Волгоградской области состоялось совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава региона заслушал доклады об исполнении программы развития муниципальных образований региона на 2025-2027 года и поручил нарастить темпы подготовки нового документа.

Руководитель обратил внимание, что намеченные планы несмотря ни на какие сложности постепенно реализуются, однако отметил, что работы на всех объектах должны завершиться в установленный срок. Дополнительно глава региона поручил этой осенью провести инвентаризацию исполняемой программы, а также ресурсов, реально необходимых для её осуществления. Отдельно Андрей Бочаров поручил чиновникам всех уровней сосредоточиться на подготовке планов развития на период 2028-2030 годов.

- Особое внимание в программе уделить вопросам совершенствования инфраструктуры экономического развития, социальной сферы и, конечно, обеспечения комплексной безопасности, - подчеркнул губернатор.

Фото: администрация Волгоградской области