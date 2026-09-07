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Общество

Ветеран СВО Афанасьев: операторы дронов с боевым опытом будут востребованы в мирной жизни

Общество 07.09.2026 14:10
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07.09.2026 14:10


Участники специальной военной операции, освоившие управление беспилотниками, смогут найти высокооплачиваемую работу в самых разных гражданских сферах – от строительства до МЧС. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

По словам Афанасьева, ключевое преимущество боевых операторов БПЛА – это уникальный опыт работы в нештатных ситуациях.

– Операторы БПЛА, которые вернутся с СВО, будут очень востребованы, так как имеют колоссальный опыт и умеют работать во внештатных ситуациях, – приводит цитату РИА Новости. 

По словам Афанасьева, в строительстве беспилотники позволят оперативно оценивать объемы выполненных работ и контролировать ход строительства, в сельском хозяйстве при помощи дронов обеспечивается дистанционное управление техникой и мониторинг посевных площадей, в природоохранной сфере БпЛА задействуются для мониторинга состояния лесов и выявления браконьеров. МВД и МЧС привлекают дроноводов для выполнения задач в опасных для человека условиях, в том числе при пожарах и спасательных операциях. 

Развитие автоматизированных систем управления, по словам ветерана СВО, будет только увеличивать потребность в таких специалистах.

– Система распознает, система узнает, система предлагает варианты. И появится много систем, которыми надо управлять, донастраивать их, учить, – подчеркнул Афанасьев.

Сам Дмитрий Афанасьев имеет непосредственный опыт работы с беспилотниками: он служил оператором БПЛА в батальоне «Спарта», а затем инструктором в Республиканском центре беспилотных систем имени Героя России Владимира Жоги. 

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