



Участники специальной военной операции, освоившие управление беспилотниками, смогут найти высокооплачиваемую работу в самых разных гражданских сферах – от строительства до МЧС. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

По словам Афанасьева, ключевое преимущество боевых операторов БПЛА – это уникальный опыт работы в нештатных ситуациях.

– Операторы БПЛА, которые вернутся с СВО, будут очень востребованы, так как имеют колоссальный опыт и умеют работать во внештатных ситуациях, – приводит цитату РИА Новости.

По словам Афанасьева, в строительстве беспилотники позволят оперативно оценивать объемы выполненных работ и контролировать ход строительства, в сельском хозяйстве при помощи дронов обеспечивается дистанционное управление техникой и мониторинг посевных площадей, в природоохранной сфере БпЛА задействуются для мониторинга состояния лесов и выявления браконьеров. МВД и МЧС привлекают дроноводов для выполнения задач в опасных для человека условиях, в том числе при пожарах и спасательных операциях.

Развитие автоматизированных систем управления, по словам ветерана СВО, будет только увеличивать потребность в таких специалистах.

– Система распознает, система узнает, система предлагает варианты. И появится много систем, которыми надо управлять, донастраивать их, учить, – подчеркнул Афанасьев.

Сам Дмитрий Афанасьев имеет непосредственный опыт работы с беспилотниками: он служил оператором БПЛА в батальоне «Спарта», а затем инструктором в Республиканском центре беспилотных систем имени Героя России Владимира Жоги.