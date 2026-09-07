Оценки за поведение не испортят аттестаты волгоградских школьников





Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что новая оценка за поведение, которую с 1 сентября начали выставлять в пилотных школах Волгоградской области для учеников 2–8-х классов, не будет учитываться при текущей успеваемости и не повлияет на аттестат. Об этом сообщает ТАСС 7 сентября.

– Оценивание проводится отдельно от академической успеваемости. Оно не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, не влияет на аттестат, – цитирует агентство слова Кравцова.

Министр подчеркнул, что для новой системы уже разработаны четкие критерии: соблюдение школьных правил, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения. Оценка выставляется по трехуровневой шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в рамках эксперимента Минпросвещения России в каждом регионе страны определено по 10 школ-участниц. Как сообщало ИА 1Высота 102», в список вошли учебные заведения Волгограда, Волжского, Михайловки, Фролово, а также школы в Николаевском, Даниловском и Новониколаевском районах .

Апробация модели оценки поведения уже проводилась в 2025 году с участием более 40 тысяч учеников и 2 тысяч педагогов и получила положительные отзывы. Если эксперимент будет признан успешным, то с 2027/2028 учебного года оценки за поведение планируется ввести во всех школах страны.

– Введение объективной оценки поведения учащихся позволит повысить прозрачность взаимодействия участников образовательного процесса и поддержать учителя, – ранее отмечал Сергей Кравцов, подчеркивая, что ранняя фиксация отклонений в поведении даст возможность своевременно оказать школьнику необходимую поддержку.