



Акваторию реки Волги в Тракторозаводском районе Волгограда очистили от затонувшего плавсредства. Как сообщает ИА «Высота 102» судно, которое несколько месяцев находилось под водой, было извлечено и отправлено на утилизацию.

Затопление плавательного средства, принадлежавшего Нижневолжскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод», произошло в апреле 2026 года. Судно давно не эксплуатировалось и представляло потенциальную угрозу для экологии и судоходства, однако собственник не предпринимал мер по его подъему.

Вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки после вмешательства Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. В ходе проверки соблюдения законодательства об охране вод надзорное ведомство выявило факт затопления и внесло руководителю учреждения представление с требованием устранить нарушения.

Руководство филиала отреагировало на предписание: судно было оперативно поднято со дна, вывезено и утилизировано в установленном порядке.