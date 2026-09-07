«Делаем запасы»: в Котово вернулась вода после недельного перерыва

Жители Котово сообщают, что в кранах появилась вода после почти семидневного отсутствия. В некоторых домах на верхних этажах, правда, она течет тоненькой струйкой. Котовчане тут же начали набирать емкости, чтобы создать дома хоть какой-то запас перед возможным новым отключением.
– Воду дали, но перекопанные траншеи пока не закрыли – видимо, будут смотреть, не рванет ли еще где, – делятся горожане.
Еще вечером 5 сентября власти Котовского района заявили о завершении аварийных работ на городских сетях водопровода и постепенном заполнении системы водоснабжения. При этом до стабилизации водоснабжения подвоз питьевой и технической воды будет осуществляться по заявкам потребителей, заверили чиновники.
Напомним, ранее сообщалось о введении с 1 сентября режима повышенной готовности в Котово в связи с многочисленными авариями на городском водоводе, из-за чего почти весь город остался без воды.