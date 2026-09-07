«Делаем запасы»: в Котово вернулась вода после недельного перерыва

Жители Котово сообщают, что в кранах появилась вода после почти семидневного отсутствия. В некоторых домах на верхних этажах, правда, она течет тоненькой струйкой. Котовчане тут же начали набирать емкости, чтобы создать дома хоть какой-то запас перед возможным новым отключением.

– Воду дали, но перекопанные траншеи пока не закрыли – видимо, будут смотреть, не рванет ли еще где, – делятся горожане.