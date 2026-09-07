



6 сентября в Волжском Волгоградской области произошло ДТП с участием подростков. Авария случилась после того, как шумная компания решила прокатиться на родительском автомобиле.

- В 23:15 16-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», двигаясь по ул. Пушкина, не справился с управлением и совершил наезд на дерево, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, автомобиль получил серьёзные повреждения. По информации правоохранителей, водитель, а также трое находившихся внутри подростков в возрасте 14 и 17 лет доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области