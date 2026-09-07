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Общество

«Я боюсь, нас с дочкой сожгут»: на юге Волгограда мать с ребенком остались одни в расселенном доме

Общество 07.09.2026 12:42
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07.09.2026 12:42


Волгоградка Галия Касимова, которая осталась одна со своей дочкой в расселенном аварийном доме в Красноармейском районе, уже не помнит, когда спала крепким и здоровым сном. Почти каждую ночь женщина чутко прислушивается к каждому шороху в полузаброшенной двухэтажке. Она опасается, что в дом могут проникнуть не только вандалы, которые и так уже вынесли почти все ценное из бывших квартир, но и поджигатели, уже не раз пытавшиеся «пустить петуха» в разоренном доме.


Галия с двухлетней дочкой Сашей живут в квартире №3 дома №5 по ул. Марийская, который был расселен в этом году. Почти все жильцы съехали отсюда еще весной. Но Галия с ребенком вынуждена была остаться в условиях, в которых жить, мягко говоря, сложно.


По словам женщины, сначала она согласилась на переселение в новую квартиру, которую ей предложили в мэрии. Но потом она передумала и решила получить компенсацию за жилье. 

– В конце декабря суд обязал администрацию Волгограда выплатить мне компенсацию за трехкомнатную квартиру в размере 4 миллионов 450 тысячи рублей. Но до сегодняшнего дня деньги я так и не получила. Судебные приставы  дают периодические отсрочки мэрии. Поэтому мы здесь до сих пор и живем. Жить страшно. Вокруг одни руины, тут постоянно собираются асоциальные личности, – рассказывает волгоградка. 


В трешке, где живет Галия с дочкой, пока есть электричество и вода. Но отопительного сезона в расселенном доме уже не будет – в комнатах и в подъездах срезаны все трубы. Вокруг уже не раз горели такие же расселенные аварийные дома. Женщина утверждает, что их могли поджигать специально – чтобы не сносить. Попытки подпалить и ее дом также уже были. 

– Я не представляю, как мы будем здесь жить с наступлением холодов, – делится женщина. – Последняя отсрочка, которую дали администрации города, – середина ноября 2026 года. Я боюсь, что мы здесь или замерзнем, или нас сожгут. 


В администрации Волгограда ИА «Высота 102» пояснили сложившуюся ситуацию. 

– В процессе расселения дома №5 по ул. Марийской указанная  гражданка первоначально выбрала вариант предоставления ей новой квартиры, вместо прежнего жилья в аварийном доме. Уже после приобретения квартир, предназначенных для предоставления жильцам данного МКД, женщина изменила решение, выбрав компенсационную выплату. В настоящее время департаментом по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда осуществляется подготовка документов, необходимых для выплаты денежного возмещения собственнице, – прокомментировали в мэрии.


В администрации также добавили,  что по действующему порядку до завершения юридической процедуры выкупа аварийного жилья волгоградке ранее предлагалось разместиться в помещениях маневренного фонда.  

– Подчеркнем, что размещение в помещении маневренного фонда не влияет на сроки получения выплаты, – добавили в ответе на редакционный запрос.

Редакция «Высоты 102» будет следить за судьбой волгоградки и ее малолетней дочери. 


Фото Галии Касимовой

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