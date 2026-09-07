



Экс-солистка легендарной группы «Мираж» Наталья Гулькина отправилась в гастрольный тур по отдаленным населенным пунктам и с ужасом обнаружила, в каких порой условиях приходится готовиться к выступлениям артистам. Как рассказала певица подписчикам в социальных сетях, накануне первый концерт она дала якобы в Суровикинском районе Волгоградской области. Однако, сообщает ИА «Высота 102», представители исполнительницы уверяют, что в Волгоградский регион она все-таки не приезжала.





В своем микроблоге певица опубликовала кадры, запечатлевшие обшарпанные стены, осыпающуюся штукатурку и полное запустение в гримерных комнатах. Однако куда большее возмущение у нее вызвали условия, с которыми пришлось столкнуться непосредственно перед выходом на сцену.

– Как вам удобства перед концертом с дороги, жара 36 градусов, туалет на улице, – написала Гулькина, комментируя видео.

По словам артистки, в помещении, которое должно было служить гримеркой, отсутствует свет и практически нечем дышать. Интересно, что в каком именно населенном пункте побывала Наталья Гулькина, она уточнять не стала. И даже засомневалась в том, что посещала именно Волгоградскую область.





Развеяли сомнения Натальи Гулькиной ее же концертные представители. Так, в частности, в телефонном разговоре (запись разговора есть в распоряжении редакции ИА «Высота 102») с одной из жительниц Суровикинского района концертный директор артистки опровергла информацию о том, что Наталья Гулькина посещала Волгоградскую область. Однако собеседница не смогла пояснить и того, где именно был снят опубликованный ролик.

– Она перепутала, наверное? – предположила Галина, которая занимается организацией выступлений звезды в российской глубинке. – Это другая область. Она в Волгоградской области нигде не выступала. Я ее возила только по Ростовской области и в Ставропольский край. Еще в Краснодарском крае были.

Не исключено, что Наталья Гулькина перепутала Суровикинский район Волгоградской области и Ставропольский край. По данным редакции ИА «Высота 102», в Суровикинском районе ДК, которые выглядели бы так, как на видео исполнительницы, нет.

Районный Дом культуры в райцентре был капитально отремонтирован и выглядит вполне достойно.





Видео: gulkina_natalia/ Instagram*