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Общество

Ситуация изменится постепенно: в Волгограде чиновники сообщили о наращивании поставок бензина на АЗС

Общество 07.09.2026 16:31
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07.09.2026 16:31


Волгоградская область перешла на новую схему поставки автомобильного топлива на АЗС. О завершении анонсированной ранее работы сообщили 7 сентября в региональном облкомторге.

- В настоящее время поставки в Волгоградскую область осуществляются по новой логистической схеме. В ежедневном режиме постепенно наращивается объем поступающего на АЗС топлива, - подчеркнули в профильном комитете.

Специалисты отмечают, что и региональные, и федеральные власти делают всё возможное, чтобы удовлетворить ажиотаж на заправках. Облкомторг совместно с оперштабом и местным управлением ФАС России продолжает контролировать ценообразование на АЗС.

Напомним, ранее редакция неоднократно сообщала  о многокилометровых затоах из автолюбителей, которые вынуждены сутками стоять в очередях, чтобы пополнить запасы топлива. Из-за огромных верениц автомобилей сужены автомобильные дороги и осложнён подъезд общественного транспорта к остановкам.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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