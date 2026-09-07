



Волгоградская область перешла на новую схему поставки автомобильного топлива на АЗС. О завершении анонсированной ранее работы сообщили 7 сентября в региональном облкомторге.

- В настоящее время поставки в Волгоградскую область осуществляются по новой логистической схеме. В ежедневном режиме постепенно наращивается объем поступающего на АЗС топлива, - подчеркнули в профильном комитете.

Специалисты отмечают, что и региональные, и федеральные власти делают всё возможное, чтобы удовлетворить ажиотаж на заправках. Облкомторг совместно с оперштабом и местным управлением ФАС России продолжает контролировать ценообразование на АЗС.

Напомним, ранее редакция неоднократно сообщала о многокилометровых затоах из автолюбителей, которые вынуждены сутками стоять в очередях, чтобы пополнить запасы топлива. Из-за огромных верениц автомобилей сужены автомобильные дороги и осложнён подъезд общественного транспорта к остановкам.

Фото из архива ИА «Высота 102»