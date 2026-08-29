Атака БПЛА на Ростов: есть раненые и разрушения





Ночью 29 августа Пролетарский район Ростова-на-Дону подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Как передает Привет-Ростов, в результате ударов повреждены две многоэтажки, на месте работают экстренные службы.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате ночной атаки пострадали семь человек. Четверо из них — жители Ростова-на-Дону, включая двоих детей. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, остальные госпитализированы.

В Аксайском районе обломки БПЛА спровоцировали пожар и повреждение складского помещения, медицинская помощь оказана трём местным жителям. В Багаевском районе зафиксированы выбитые стёкла в жилых домах, информация о пострадавших не поступала.

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