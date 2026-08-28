Названы имена восьми россиян, пропавших в Непале





Катастрофическое наводнение в Непале, вызванное сходом ледниковой лавины на границе с Китаем, унесло жизни 475 человек. Ещё около 1,5 тысячи числятся пропавшими без вести, в том числе восемь граждан России. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на посольство РФ в Непале, уже известны имена пропавших.

Отметим, что спасательная операция в районе бедствия временно приостановлена из-за прорыва берегов озера, образовавшегося после оползня. До приостановки операции военные обходили холмы и эвакуировали выживших вертолётами – этот способ признан наиболее эффективным в горах, где нет мобильной связи.

Среди пропавших россиян: Александр З. (31 год), Наталья К. (46 лет), Олег К., Кирилл Т. (36 лет), Елена Оксюз (48 лет) и Анна Пак (38 лет). Посольство подтвердило, что связь с ними потеряна, и призвало граждан РФ воздерживаться от поездок в пострадавшие районы.

В разрушенных посёлках, по словам жителей, появились мародёры — они снимали с погибших вещи и драгоценности.

Напомним, трагедия произошла утром 26 августа после землетрясения и обрушения части ледника Гангбху на границе с Тибетом.