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Экс-глава Северо-Кавказской дирекции РЖД получил условное за хищение бюджетных денег

Федеральные новости 28.08.2026 11:31
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28.08.2026 11:31


В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд вынес приговор бывшему и. о. начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству РЖД Роману Верику. Как сообщает Привет-Ростов, его признали виновным в превышении должностных полномочий.

По информации СМИ в результате преступных действий экс-главы дирекции были допущены нарушения при организации строительно-монтажных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры, в том числе при реконструкции Крымского узла и на других объектах госпрограммы развития транспортной системы. В результате бюджету был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Суд назначил Верику четыре года условно. Два года осужденный не сможет работать в сфере строительства и эксплуатации железнодорожных объектов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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