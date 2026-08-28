



В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд вынес приговор бывшему и. о. начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству РЖД Роману Верику. Как сообщает Привет-Ростов, его признали виновным в превышении должностных полномочий.

По информации СМИ в результате преступных действий экс-главы дирекции были допущены нарушения при организации строительно-монтажных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры, в том числе при реконструкции Крымского узла и на других объектах госпрограммы развития транспортной системы. В результате бюджету был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Суд назначил Верику четыре года условно. Два года осужденный не сможет работать в сфере строительства и эксплуатации железнодорожных объектов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.