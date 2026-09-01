



В ночь с 31 августа на 1 сентября Волгоградская область, а также ещё 18 регионов европейской части России вновь подверглись атаке беспилотников ВСУ. По информации Минобороны, налет был успешно отбит подразделениями.

- В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 31 августа до 8:00 мск 1 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 516 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

Помимо Волгоградской области, среди регионов, над которыми ликвидировались дроны: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ульяновская области, Московский регион и Крым. Часть БПЛА перехвачена над акваторией Черного моря.

Отметим, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в Волгоградской области семь часов действовала беспилотная опасность.

Фото: коллаж с использованием элементов сгенерированных ИИ