Андрей Бочаров 1 Сентября посетил новый детсад в Волгограде

Новый детский сад № 372 на 140 мест построен в Тракторозаводском районе Волгограда. Первыми посетителями 1 Сентября в этом дошкольном учреждении стали губернатор Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко, которые в День знаний проводят рабочую поездку по учреждениям образования.

Как сообщили в администрации региона, губернатор пообщался с руководителями детсада, оценил благоустройство территории, развивающие и прогулочные площадки, помещения для занятий и отдыха.





В конце августа начался прием документов и детей. Выдано уже 109 путевок. Набор в группы продолжается.

Детский сад был построен по федеральному проекту «Инфраструктурное меню». В нем размещены семь групп, включая две ясельные. В двухэтажном здании обустроены музыкальные и спортивные залы, кабинеты дополнительного образования, психолога, логопеда, медицинский и пищевой блоки. На участке есть игровые и развивающие комплексы, беседки, прогулочные и физкультурная площадки, зона для изучения правил дорожного движения. Здание оборудовано двумя лифтами, в том числе для маломобильных граждан.





По данным администрации региона, доступность дошкольного образования в Волгоградской области для детей от 2 месяцев до 7 лет составляет 100%. За 12 последних лет в регионе построено и реконструировано 77 детских садов. С 2025 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова также ведется капитальный ремонт дошкольных учреждений в рамках национального проекта «Семья». В текущем году завершен ремонт Клетского и Преображенского детских садов.

Фото: администрации Волгоградской области