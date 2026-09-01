



В Волгограде суд поставит точку в жутком деле о попытке 35-летнего местного жителя сжечь заживо свою новую знакомую. Преступление произошло на глазах жителей одного из МКД в Тракторозаводском районе.

- Утром 5 июля 2026 года обвиняемый, находясь во дворе многоквартирного дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта облил легковоспламеняющейся жидкостью женщину, с которой познакомился незадолго до произошедшего, после чего поджег ее с помощью зажигалки, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Спасти женщину удалось лишь благодаря жильцам дома. Очевидцы вызвали карету скорой помощи, которая с обширными ожогами доставила пострадавшую в больницу.

Отметим, на текущий момент расследование завершено, мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы. Материалы направлены в суд.