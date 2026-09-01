ВС РФ нанесли массированный удар по ОПК, НПЗ и портам Украины





В ночь на 1 сентября ВС РФ вновь продолжили серию ударов по военным целям, а также объектам двойного назначения, используемым Украиной для организации террористических атак на Россию и снабжения группировок ВСУ в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. В комбинированной атаке были задействованы беспилотники и высокоточные ракеты.

- Поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним, - уточнили в Минобороны России.

В частности, в Киеве атакованы ООО «Файер Пойнт», изготавливающее комплектующие для ракет «Фламинго», ООО «Аэробавовна», изготавливающая аэростаты, используемые для доставки и управления БПЛА, локомотивное депо Дарница. В Киевской области поражены цеха сборки безэкипажных катеров в населенном пункте Хотов, нефтебаза в Борисполе.

Отдельной целью этой ночью вновь стала портовая инфраструктура Украины. В рамках объявленной Россией блокады украинских портов, боевые расчёты продолжают демилитаризацию логистической инфраструктуры. Поражены 16 хранилищ с вооружениями и шесть резервуаров с ГСМ в порту «Одесса». В порту «Черноморск» атакованы два склада с военной техникой. Также под удар попали паромная переправа в Орловке, ТЭЦ и три электроподстанции. Объекты находились на территории Одесской области.

Фото сгенерировано ии